- Şahinbey Belediyesi'nden 34 engelliye akülü ve manüel sandalye

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:32

- Şahinbey Belediyesi'nden 34 engelliye akülü ve manüel sandalyeŞahinbey Belediyesi toplamda 2 bin 49 engelli aracı dağıttıGAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle 34 engelliye akülü ve manüel tekerlekli sandalye hediye ederken, 87 engelliye de evlilik okulu sertifikası verdi. Şahinbey Belediyesi engellilere destek olmaya devam ediyor. Yılın belli zamanlarında engelli vatandaşlara akülü ve manüel tekerlekli sandalye dağıtan Şahinbey Belediyesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde de engelli vatandaşlara 34 adet akülü ve manüel tekerlekli sandalye hediye etti. Şuana kadar engellilere toplam 2 bin 49 adet akülü ve manüel tekerlekli sandalye dağıtan Şahinbey Belediyesi, bu konuda büyük bir başarıya imza attı. Engellilere yönelik evlilik okulu eğitimleri de veren Şahinbey, 87 engelliye evlilik okulu sertifikası verdi.Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen engelli aracı teslim törenine Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Şahinbey Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcı Ökkeş Titiz ile engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı."Biz bir gün değil 365 gün engellilerle beraberiz"Şahinbey Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tekerlekli sandalye teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'de son yıllarda engelliler adına önemli gelişmeler kaydedildiğini belirterek, "Biz bir gün değil 365 gün engellilerle beraberiz. Bizim sloganımız bu. Göreve geldiğimiz günden beri özellikle engelli kardeşlerimizin alana çıkması, evde hapsolmaması için gayret gösterdik. Bunun için iki şey lazımdı. Birinci onların kullanacağı akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler, ikincisi de onlara uygun yol ve kaldırım düzenini sağlamak. Bu konuda bizim ve hükumetimizin çok büyük adımları oldu" dedi.Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ise, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ben bütün engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Sadece bugün değil 365 günün onların için bugün gibi olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından engellilere araçları teslim edilirken, evlilik okulunu başarıyla bitiren 87 engelliye de sertifikaları verildi.