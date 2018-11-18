Şahinbey Belediyesi Okuma-yazma Öğrenenlere Kahve Fincanı Hediye Ediyor

18 Kasım 2018 Pazar 12:40



18 Kasım 2018 Pazar 12:40

Şahinbey Belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okuma-yazma seferberliği öncesinde 24 bin 176 kişinin okuma yazma bilmediği Şahinbey ilçesinde okuma yazma öğrenmeyi teşvik etmek adına kursları tamamlayan vatandaşlara kahve fincanı hediye ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından Türkiye genelinde başlatılan Okuma -Yazma seferberliği büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları bu projeyi duyurmak ve teşvik etmek için kurslara katılanlara çeşitli hediyeler vererek okuma yazma kurslarına katılımı artırmak adına önemli çalışmalar yaptı. Şahinbey Belediyesi bu çerçevede, Mayıs ayından bu yana okuma-yazma kursuna katılan kursiyerlere kahve fincanı hediye ederek, vatandaşın takdirini kazanıyor ve okuma yazma oranını yükseltmek adına önemli katkılarda bulunuyor.Hedefimiz tüm vatandaşlarımızın okuma-yazma öğrenmesiŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu projeye önemli katkılar sağlayıp Şahinbey Belediyesi'ne bağlı 22 Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisinde okuma yazma kursu açarak Şahinbey'in her bölgesinde okuma yazma bilmeyen vatandaşlara ulaştı. 2017 yılı TUİK verilerine göre Şahinbey ilçesinde 24 bin 176 kişinin okuma yazma bilmediğini ve bu proje kapsamında herkesin okuma-yazma öğrenmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirten Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak eğitime büyük önem verip, önemli yatırımlar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından Türkiye genelinde başlatılan okuma-yazma seferberliğine Şahinbey Belediyesi olarak ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol kapsamında 22 gençlik merkezimizde okuma yazma kursları açtık. 2017 yılı TUİK verilerine göre Şahinbey ilçesinde okuma yazma bilmeyen 24 bin 176 kişiden 16 bin 595'i okuma yazma kursuna katıldı. Bu anlamda önemli yol kaydettik. Hedefimiz Şahinbey'de okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması, bu doğrultuda eğitimlerimize devam ediyoruz. Ayrıca okuma yazmayı teşvik etmek ve bu kurslara katılımı arttırmak adına kursiyerlerimize ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün açtığı kurslara katılan vatandaşlarımıza kahve fincanı hediye ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP