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Şahinbey Belediyesi vatandaşın rahatı için çalışıyor

Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana yeni mahalleler de dahil 10 milyon 217 bin 644 metrekare asfalt ve 4 milyon 30 bin 786 metrekare kilit taşı çalışması yaptı.

07.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:45 Şahinbey Belediyesi vatandaşın rahatı için çalışıyor
Belediyesi 2009 yılından bu yana yeni mahalleler de dahil 10 milyon 217 bin 644 metrekare asfalt ve 4 milyon 30 bin 786 metrekare kilit taşı çalışması yaptı.

Her yıl yaptığı asfalt çalışmalarını arttırarak devam eden Şahinbey Belediyesi, halkın yaşamını kolaylaştırma adına asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bazı caddelerdeki kilit taşlarını sökerek sıfır asfalt kaplama yapan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bozuk olan yollarda da yeni asfalt kaplama yapımı gerçekleştirdi. Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana yeni mahalleler de dahil 10 milyon 217 bin 644 metrekare asfalt ve 4 milyon 30 bin 786 metrekare kilit taşı yapmış oldu.

"Vatandaşa hizmet için varız"

Yapılan bir çok asfalt ve kilit taşı çalışmalarını inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Göreve başladığımız günden bu yana vatandaşa hizmet etmek için burada olduğumuzu her zaman dile getirdik. Bu bağlamda halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yaşamlarını kolaylaştırma adına belediye olarak birçok alanda hizmet sunuyoruz. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğümüz sadece 2009 yılından bu yana 10.217.644.67 m2 asfalt 4.030.786.00 m2 kilit taşı çalışması gerçekleştirdi. Belediye olarak amacımız vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha kaliteli hale getirerek yaşanılabilir alanlar sunmak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda amacımız belediye olarak vatandaşlarımıza tüm imkanlarımız dahilinde hizmet vermek" dedi.

Vatandaş çalışmalardan memnun

Vatandaşlar, Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu asfalt çalışmalarından memnun olduklarını Şahinbey Belediyesi'nin sadece asfalt noktasında değil diğer tüm alanlarda kendilerine gerekli hizmeti sunduğunu ifade ederek, "Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, mahallelerimize semt pazarı ve sosyal tesis yaptı. Temizlik hizmetlerini düzenli bir şekilde alıyoruz. Asfalt çalışmalarımız ise son sürat devam ediyor. Başkanımıza bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Fen İşleri Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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