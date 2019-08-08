Şahinbey Belediyesi vatandaşlara kurban atık poşeti dağıttı

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve hijyenik ortamlarda geçirebilmeleri için 266 bin kurban atık poşeti dağıttı.



Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İlçe genelinde kurbanlık atıklarını poşetlemek, çevreyi korumak, kötü kokulara engel olmak için yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 266 bin kurban atık poşeti dağıtımına başladı. Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe genelinde vatandaşlara dağıtılan kurban atık poşetleri muhtarlıklar, pazar yerleri ve merkezi camilerde de dağıtımı gerçekleştirildi. İlçe genelinde 15 ayrı alanda kurban kesim yeri belirleyen Şahinbey Belediyesi, aynı zamanda kurban kesim yerlerinde de kurban atık poşeti dağıtımı yapacak.



Kurban Bayramının rahat ve huzurlu bir şekilde geçirilmesi için Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan hazırlıkları takdirle karşılayan vatandaşlar, dağıtılan kurban atık poşetleri ile çevreyi kirletmeden kurban atıklarını poşetleyeceklerini belirterek, bu uygulamadan dolayı Şahinbey Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA