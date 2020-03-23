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Şahinbey Belediyesinden 7 bin aileye maddi destek

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik sıkıntı yaşayan dar gelirli 7 bin aileye maddi destek sağlayacak.

23.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:46
Şahinbey Belediyesinden 7 bin aileye maddi destek
Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik sıkıntı yaşayan dar gelirli 7 bin aileye maddi destek sağlayacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplanan Şahinbey Belediye Meclisi, belediyenin sosyal marketinden yardım alan 7 bin aileye 1000'er lira maddi destekte bulunulması kararı aldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ailelere maddi desteğin yanı sıra gıda ve hijyen malzemesi yardımı da yapacaklarını bildirdi.
Yardım yaptıkları ailelerde çalışan kimsenin olmadığına dikkati çeken Tahmazoğlu, "Geçtiğimiz yıl 5 bin ailemiz sosyal marketten faydalanıyordu. Bu ailelerimize geçtiğimiz yıl aralık ayında 750 lira maddi yardım yaptık. Bu yardımdan dolayı güzel geri dönüşler aldık. Şimdi 7 bin ailemize 1000'er lira nakdi yardım yapacağız. İhtiyaç olması halinde bir yıl içerisinde asgari ücretin beş katına kadar yardım yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.
İlçedeki vatandaşlara sabun ve temizlik malzemesi dağıtacaklarını aktaran Tahmazoğlu, sosyal marketlerden gıda yardımı alamayan vatandaşlar için de gıda kolisi hazırladıklarını ifade etti.
65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin sahada çalıştığını aktaran Tahmazoğlu, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Yardım Destek Grubu tarafından, yemek ve gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Tahmazoğlu, şunları kaydetti:
"Vatandaşların sık kullandığı kamu binaları, bankalar, spor salonları, konferans salonları dezenfekte edildi. Vatandaşların evden çıkmadan belediye hizmetlerinden faydalanmaları için e-belediyecilik hizmeti veriyoruz. Belediyeye gelmeden yapmak istedikleri işlemleri e-belediye üzerinden yapabiliyorlar. Ayrıca belediyemizin kiracısı olan ve kararname ile iş yerleri kapanan kiracılarımızdan kapalı olduğu sürece kira almayacağız. Vatandaşlarımız evde kalıp kitap okusunlar. Amacımız bu süreçte vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak."
Tahmazoğlu ayrıca alım gücü düşük vatandaşlar için ücretsiz temizlik malzemeleri de sağlandığını aktardı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Ekonomi

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