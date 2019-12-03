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Şahinbey Belediyesinden engelsiz yaşam koşusu etkinliği

Şahinbey Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, Engelsiz Yaşam Koşusu etkinliği düzenledi.

03.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:48Şahinbey Belediyesinden engelsiz yaşam koşusu etkinliği
Belediyesi 3 Dünya Engelliler Gününde, Engelsiz Yaşam Koşusu etkinliği düzenledi.

Akkent Köyü'nde düzenlenen Engelsiz Yaşam Koşusu etkinliğine çeşitli yaş kategorilerinde engelli öğrenciler ve 467 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye giren sporculara ve katılan tüm engelli öğrencilere madalya ve hediyeler verildi. Engelli kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, engelsiz yaşam için Şahinbey Belediyesi olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak yılın her günü engellilerimize destek oluyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına önemli projeler ürettik. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, engelli kardeşlerimize eğlenceli bir gün yaşatmak için Engelsiz yaşam koşusu etkinliği düzenledik. Burada ki amaç farkındalık oluşturmak. Alınan derecelerin değil, engelli kardeşlerimizin eğlenceli bir gün geçirmesi bizim önceliğimizdir" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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