Şahinbey Belediyesinden ihale açıklaması

Şahinbey Belediyesi
, belediye tarafından açılan ihalelerle ilgili bazı basın kuruluşlarınca yapılan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin tüm ihalelerini şeffaf ve kanunlar çerçevesinde gerçekleştirdiği belirtildi.
Son günlerde kamuoyunun hep aynı kişi ve basın kuruluşlarınca asılsız iddialarla yanlış bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, belediyenin imajını ve itibarını zedelemeye yönelik yapılan "mesnetsiz ve yanıltıcı" haberler dolayısıyla bu açıklamayı yapma gerekliliğinin hasıl olduğu aktarıldı.Alaybey
Mahallesi'nde bulunan Şahinbey yer altı katlı otoparkının 14 Temmuz 2017 ve 20 Temmuz 2017 tarihlerinde yerel bir gazetede, "ilan.gov.tr" internet adresinde ve belediyenin internet sitesinde duyurusu yapılarak, 26 Temmuz 2017 tarihinde 5 iştirakçinin katılımı ile en yüksek fiyat veren firmaya verildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak işletmecisi kira ödemelerini sözleşmede belirtilen tarihlerde yapmadığından dolayı ihale feshedilmiştir. 22 Şubat 2019 ve 25 Şubat 2019 tarihlerinde yerel bir gazetede, ilan.gov.tr internet adresinde ve belediyemiz internet sitesinde duyurusu yapılan bahse konu otopark, 6 Mart 2019 tarihinde yeniden ihaleye çıkarılmıştır. İhaleye 4 iştirakçi katılmış olup, ihaleyi alan şahıs teminat tamamlama süresi içerisinde teminatını tamamlamadığından ihale iptal edilerek yeniden 2 Mayıs 2019 ve 6 Mayıs
2019 tarihlerinde yerel bir gazetede, ilan.gov.tr internet adresinde ve belediyemiz internet sitesinde duyurusu yapılarak 15 Mayıs 2019 tarihinde ihaleye çıkarılarak en yüksek teklifi veren firmada kalmıştır."
İkinci bir asılsız habere işaret edilen açıklamada, "Güneykent
Spor Tesisleri ve Kafeterya" ihalesinin duyurusunun 30 Mayıs 2019 ve 1 Haziran 2019 tarihlerinde bir yerel gazetede, "ilan.gov.tr" internet adresinde ve belediyenin internet sitesinde yayımlanarak ihale için son başvuru süresinin 11 Haziran 2019 saat 16.00'ya kadar olduğunun iştirakçilere duyurulduğu aktarıldı.
Açıklamada, "Ancak bu başvuru süresi içerisinde herhangi bir başvuru olmadığından ihale bir başka tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir. İhalenin herhangi bir şahıs, ya da kuruma verilmemesine rağmen 'Şip-Şak İhale' haber başlığı ile kurumumuzun imajını zedeleyici haber yapan basın kuruluşları ile ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Tüm ihalelerin Devlet İhale Kanunu'na göre yürütüldüğü ve hukuka aykırı hiçbir işlemin yapılmadığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili "yalan haber yapan" basın kuruluşları ve kişilerle ilgili başlatılan yasal işlemlerin takipçisi olacakları kaydedildi.
Kaynak: AAŞahinbey Belediyesi
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