Şahinbey Belediyesinden Mavikent Mahallesi'ne Sosyal Tesis

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi'ne yapılan Mavikent Sosyal Tesisi hizmete alındı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere yönelik kurulan Mavikent Mahallesi'ne yatırımlar sürüyor.Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'ne yaptırdığı sosyal tesisi AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, Gaziantep Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hamza Bayındır, protokol üyeleri ve vatandaşlarla hizmete sundu.Tahmazoğlu, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda TOKİ'nin dar gelirli ailelere konut yaptığını kaydeden Tahmazoğlu, belediye olarak kendilerinin de bu yönde çalışmalara destek vermek üzere bu işe girdiğine değindi.Tahmazoğlu, şöyle devam etti:"Bir taraftan TOKİ konut yaparken, biz de Şahinbey Belediyesi olarak 'sosyal konut yapalım' dedik. Daha önce hiç ev almamış, üzerinde tapulu malı, arabası olmayan, gelir seviyesi asgari ücretin 1,5 katından fazla olmayan ailelere sosyal konut yaptık. İlk olarak Serinevler'de 300 konut yaptık ve dar gelirli ailelere verdik. Talep fazla olunca burayı sosyal konut alanı olarak belirledik. Burası şehrin en havadar yerlerinden birisi. Mavikent'te şu anda 5 bin 422 tane konutumuz var. Türkiye'de bu şekilde kendi imkanlarıyla sosyal konut yapan belediye yok. Bu alanda rekor kırdık ve daha önce hiç evi olmayan vatandaşlarımızı kiradan daha uygun şartlarda ev sahibi yaptık. Bundan da gururluyuz, mutluyuz. Allah güle güle oturmayı nasip etsin."AK Parti İlçe Başkanı Teke de Mavikent'in modern bir şehircilik mimarisi olduğunu ifade etti.