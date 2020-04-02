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Şahinbey Belediyesinden öğrencilere uzaktan eğitim

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediyeye bağlı sosyal tesis ve gençlik merkezlerinde eğitim gören ve korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislere gelemeyen öğrencilere sosyal medya üzerinden uzaktan eğitim vermeye devam ediyor.

02.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:56
Şahinbey Belediyesinden öğrencilere uzaktan eğitim
Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde belediyeye bağlı sosyal tesis ve gençlik merkezlerinde eğitim gören ve korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislere gelemeyen öğrencilere sosyal medya üzerinden uzaktan eğitim vermeye devam ediyor.

Sosyal tesislerinde ve gençlik merkezlerinde binlerce öğrenciye eğitim veren Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için sosyal medya üzerinden ders konularının anlatıldığı videolar paylaşırken öğrencilerin sorularına cevap vermek için de whatsapp hattı kurdu. Paylaşılan videoları izleyen öğrenciler takıldıkları soruları 05301097391 numaralı WhatsApp hattına göndererek cevaplar alabiliyorlar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yaşanan zorlu süreçte öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Korona salgını nedeniyle ülkemiz genelinde alınan tedbirler çerçevesinde öğrencilerimiz uzaktan eğitimle ders çalışabiliyorlar. Şahinbey Belediyemize bağlı sosyal tesislerimizde ve gençlik merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin eğitimlerinin devamını sağlamak adına öğretmenlerimiz sosyal medya üzerinden eğitim veriyorlar. Verilen eğitimler sonrasında öğrencilerimiz takıldıkları soruları whatsapp hattı üzerinden sorup cevap alabiliyorlar. Öğrencilerimizin eğitimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
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