18.06.2019 23:16
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Şahinbey Belediyesinden öğrencilerine lunapark hediyesi

Şahinbey Belediyesinden öğrencilerine lunapark hediyesi

Öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin hoşça vakit geçirebilmeleri için lunapark bileti de hediye etti.

Öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin hoşça vakit geçirebilmeleri için lunapark bileti de hediye etti.
Karnelerin alınmasıyla ile yaz tatiline giren öğrencilere Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere karne hediyesi olarak, yaz tatilinde spor yapmaları için spor ayakkabısı hediye ettiklerini anımsattı.
Son olarak çocuklara eğlenmeleri için de lunapark bileti dağıttıklarını ifade eden Tahmazoğlu, "Öğrencilerimiz Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olan Yeşilvadi Milletbahçesi içerisindeki lunaparka giderek biletleriyle doyasıya eğlenebilirler." dedi.
Kaynak: AA
Şahinbey, Güncel

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