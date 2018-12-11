Şahinbey Belediyesinden Tekstilkent'e 3 Katlı Otopark

11 Aralık 2018 Salı 16:36



11 Aralık 2018 Salı 16:36

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi tarafından kentteki triko ve penyecilerin taşınacağı Tekstilkent Mahallesi için 13 bin 395 metrekare alan üzerine yapılan 3 katlı 271 araçlık otoparkın yapımı tamamlandı.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin gelişen mahallerinden Tekstilkent Mahallesi için Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve üstü meydan olarak kullanılacak 3 katlı otopark çalışması inşaatının bittiğini belirtti.Gaziantep'teki bütün penyeciler ve trikotajcıların üretim merkezi olacak mahallenin hızla geliştiğini ifade eden Tahmazoğlu, "Biz de bu yapılaşmaya uygun olarak, bu mahallemizde gerekli çalışmaları yaptık. Aynı zamanda bu bölgede ihtiyaç duyulan ve 13 bin 395 metrekare alan üzerine kurulan 3 katlı otopark inşaatımız da tamamlandı. Otoparkın üstü de buraya yapılan caminin meydanı olacak. Amacımız bu mahallemizi her yönüyle geliştirmek. Gaziantep'in ticaretine, ekonomisine ve esnafına ciddi bir katkı sağlamak istiyoruz." dedi.