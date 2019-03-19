Şahinbey Belediyesinden Üç Mahalleye Daha Sosyal Tesis

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"Her mahalleye bir sosyal tesis" hedefiyle yola çıkan Şahinbey Belediyesince Ufacık, Akpınar ve Durantaş mahallelerine yaptırılan tesislerin açılışı gerçekleştirildi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların talepleri ve rahat bir yaşam alanı oluşturmak adına her mahalleye bir sosyal tesis inşa eden Şahinbey Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Yasası ile mahalle statüsü kazanan Ufacık, Akpınar ve Durantaş'a yaptırdığı tesislerin açılışını yaptı.Açılışa AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.Milletvekili Koçer, konuşmasında, belediyelerin hizmet çıtasını yükselttiğini belirtti.Şahinbey Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında sadece Gaziantep'e değil, Türkiye'ye örnek olmuş bir belediye olduğunu ifade eden Koçer, kentsel dönüşümde, sosyal alanda insana dokunan çok başarılı hizmetleri bulunduğunu aktardı.Tahmazoğlu da vatandaş için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, verdikleri bazı hizmetler hakkında bilgi aktardı.