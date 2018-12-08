Şahinbey Belediyespor Ampute Takımı, Yemekte Buluştu

Ampute Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın Yeditepe
Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak Şahinbey
Belediyespor Futbol
Takımı, karşılaşma öncesi yemekte buluştu. Meksika
'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı
'ndan 5 oyuncuyu kadrosunda barındıran Gaziantep
ekibi, Tophane
'de bulunan bir kuru fasulyecide bir araya geldi.
Yemeğin, milli oyuncularla milli yemek kuru fasulyenin buluşturulması için organize edildiği belirtildi.
Futbol,Yeditepe,Şahinbey
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:03