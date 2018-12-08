08 Aralık 2018, 20:03
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Şahinbey Belediyespor Ampute Takımı, Yemekte Buluştu

Şahinbey Belediyespor Ampute Takımı, Yemekte Buluştu

Ampute Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın Yeditepe Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak Şahinbey Belediyespor Futbol Takımı, karşılaşma öncesi yemekte buluştu.

Ampute Süper Ligi'nin 3. haftasında yarın Yeditepe Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak Şahinbey Belediyespor Futbol Takımı, karşılaşma öncesi yemekte buluştu.

Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'ndan 5 oyuncuyu kadrosunda barındıran Gaziantep ekibi, Tophane'de bulunan bir kuru fasulyecide bir araya geldi.

Yemeğin, milli oyuncularla milli yemek kuru fasulyenin buluşturulması için organize edildiği belirtildi. Futbol,Yeditepe,Şahinbey
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:03



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