Şahinbey'de 15 Ayrı Noktada Çorba İkramı Sürüyor

Şahinbey
'de 15 ayrı noktada çorba ikramı sürüyor
GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi
, günün erken saatlerinde işlerine başlayan vatandaşların ve öğrencilerin içlerini 15 ayrı noktada yaptığı çorba ikramıyla ısıtıyor. Daha önce 8 noktada yapılan çorba dağıtımını 15 noktaya çıkaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, sabahın erken saatlerinde işine ve okuluna giden öğrencilere ve vatandaşlara çorba ikramında bulunuyor."Her gün 8 bin kişiye çorba ikramı"Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nin 15 ayrı noktasında çorba ikramında bulunulduğunu belirterek, "Sabah
işine, okuluna erken giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza 15 ayrı noktada her gün 8 bin 500 kişilik çorba ve ekmek ikramında bulunuyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız, öğrencilerimiz işlerine ve okullarına giderken tok gitmiş oluyor. Ayrıca her gün öğlen 8 bin 500 vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Amacımız sosyal dayanışma içerisinde onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Daha önce 8 noktada gerçekleştirdiğimiz çorba ikramlarımız vatandaşlarımızca memnuniyetle karşılandı. Biz de bu doğrultuda daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmek için çorba evi sayımızı 15'e çıkardık. Çorbamızdan içenlere afiyet olsun" diye konuştu.
Şahinbey Belediyesi,Şahinbey
Kaynak: İHA