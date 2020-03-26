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Şahinbey'de 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine yemek desteği

Şahinbey Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları sakıncalı olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek götürüyor.

26.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:46
Şahinbey'de 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine yemek desteği
Şahinbey Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları sakıncalı olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sıcak yemek götürüyor.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs (COVID-19) salgınının önüne geçmek ve risk grubu yüksek kişileri korumak adına 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Salgını önlemek adına ilçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Şahinbey Belediyesi, dışarı çıkmalarına sınırlama konulan vatandaşların evlerine giderek sıcak yemek veriyor. Şahinbey Belediyesi'nin aşevinde dev kazanlarda büyük bir özenle hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi yaşlılara dağıtılırken, ayrıca ekmek ve ayranda ikram ediliyor.

Yemekler hijyenik ortamda hazırlanıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ikramında bulunduklarını ifade ederek, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kendi sağlıkları için sokağa çıkma yasağı getirildi. Biz de dışarı çıkamayan yaşlılarımıza elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Evlerine yemeklerini götürüyoruz. Onların sağlığı için evde kalsınlar istiyoruz. Korona virüsüne karşı verilen mücadelede yaşlılarımızın da evde kalarak bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Ekiplerimiz aşevimizde hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri paketleyerek, vatandaşlarımızın evlerine götürüyorlar. Böylece yaşlılarımızı tehlikeli ortamdan uzak tutmuş oluyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

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