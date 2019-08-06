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Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

06.08.2019 15:05 Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor
Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Düzenli olarak camilerde iç ve dış mekan temizliği yapan Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için tüm ayrıntıları gözden geçiriyor. Cami temizlik ekibi ile ilçe genelindeki camilerin tamamını düzenli bir program dahilinde temizleyen Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde camilerdeki halıları yıkayarak vatandaşların ibadetlerini daha nezih ortamlarda yapılmasını sağlıyor.

Gül suyu ile temizleniyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelindeki camilerin düzenli olarak temizlendiğini belirterek "Camilerimize düzenli olarak gidilip genel temizliği yapılmakta ve camilerdeki halılar tam donanımlı halı yıkama makinesi ile yıkanmaktadır. Temizliği yapılan camilerimize gül suyu sıkılarak vatandaşlarımızın güzel kokulu ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmaları sağlanmaktadır" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı, Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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