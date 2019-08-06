Haberler» Güncel» Haber

Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

06.08.2019 15:08 Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor
Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenli olarak camilerde iç ve dış mekan temizliği yapan Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için tüm ayrıntıları gözden geçiriyor.
Cami temizlik ekibiyle ilçe genelindeki camilerin tamamını bir program dahilinde temizleyen belediye ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde camilerdeki halıları yıkayarak vatandaşların ibadetlerini daha nezih ortamlarda yapılmalarını hedefliyor.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelindeki camilerin düzenli olarak temizlendiğini belirterek, "Camilerimize düzenli olarak gidilip genel temizliği yapılmakta ve camilerdeki halılar tam donanımlı halı yıkama makinesiyle yıkanmaktadır. Temizliği yapılan camilerimize gül suyu sıkılarak vatandaşlarımızın güzel kokulu ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmaları sağlanmaktadır." dedi.

Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:45   Besni'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor
16:45   Ünlüler, fındık hasadı için kamera karşısında
16:45   Millet Bahçesi için yer tahsisi yapıldı
16:44   Başkan Demir: "Vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor"
16:44   Bursa Kent Konseyi'nde gündem deprem
16:44   Kaymakam Özadalı güvenlik korucularıyla toplantı yaptı
16:44   Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu