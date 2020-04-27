Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Şahinbey'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Şahinbey Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

27.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:53
Şahinbey'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında Şahinbey Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsüne karşı etkin bir çalışma ortaya koyan Şahinbey Belediyesi, mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Şahinbey Belediyesi ilçenin caddelerini, sokaklarını ve kaldırımlarını tekrar tekrar dezenfekte ederek salgının yayılmasının önüne geçiyor.

"Evde kalın sağlıklı kalın"

Çalışmaların ara verilmeden hummalı şekilde ve titizlikle sürdüğünü belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Koronavirüs tehdidinin başladığı ilk andan itibaren oluşturduğumuz ekiplerle ilçemizdeki ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmeye başladık. Kapalı pazar yeri, duraklar, sosyal tesisler, spor tesisleri, camiler, parklar, hastaneler ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte çalışmalarımız sürüyor. Tüm birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Elbette ki bu salgın hastalıkla en büyük mücadele hem sosyal mesafeyi korumak hem de kendimizi izole ederek evde kalmaktır. Bizler her zaman tedbirlerin en önemlisi olan evde kal çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Koronavirüs, Şahinbey, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
ABD’li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Haberler››Güncel››Şahinbey'de dezenfekte çalışmaları sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:26: Trump: "Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem" - Haber 02:16: ABD Başkanı Donald Trump: "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz" - Haber 01:52: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü - Haber 01:48: Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber 01:30: İtalya Başbakanı Conte: "Normale dönüş için uygun koşullar yok" - Haber 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 23:37: Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz - Haber 23:35: 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu - Haber 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek - Magazin 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler