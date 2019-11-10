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Şahinbey'de Mevlid Kandili dualarla kutlandı

Şahinbey Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşrifleri olan Mevlid Kandili'ne özel bir program düzenledi.

10.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:11Şahinbey'de Mevlid Kandili dualarla kutlandı
Belediyesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyaya teşrifleri olan Mevlid Kandili'ne özel bir program düzenledi.

Ulu Camisinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar ve ilahiler ile başladı. Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlara Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından gecenin önemi anlatıldı. Program İl Müftülüğü Mevlidhanları'nın programıyla son buldu. Program sonrasında Şahinbey Belediyesi tarafından cami avlusunda kurulan çadırlarda lokma tatlı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıldı.

"Rahmetle dolu bir gece"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm İslam Aleminin Mevlid Kandili'ni kutlayarak, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in bu aleme teşrif gecesi. Rabbim hepimizi Peygamber Efendimizin şefaatine ve onun sancağı altında toplanmayı nail eylesin. Şahinbey Belediyesi olarak Mevlit Kandili münasebetiyle ve diğer programlarımızda vatandaşlarımıza Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapıyoruz. Amacımız onun hayatını öğrenmek, sünneti seniyenlerini intibağı ziyadeleştirmek ve daha iyi öğrenmek. Ben tüm vatandaşlarımın tekrar Mevlit Kandili'ni kutluyorum" dedi.

"Hazreti Muhammed(SAV) bize en güzel örnektir"

Peygamber Efendimizin ümmetine karşı çok şefkatli olduğuna dikkat çeken Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, "Ümmetini almadan cennete girmeyecektir. Ümmetine karşı merhametlidir. 63 yıllık hayatı boyunca sürekli olarak ümmeti için çalışmıştır. Hep ümmetinin önünde olmuştur ve hep onlara örnek olmuştur" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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