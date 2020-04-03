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Şahinbey'de sağlık merkezleri dezenfekte edildi

Toplum sağlığını korumak için yoğun mesai harcayan Şahinbey Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçedeki Aile Sağlık Merkezleri'ni ikinci kez dezenfekte etti.

03.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:32
Şahinbey'de sağlık merkezleri dezenfekte edildi
Toplum sağlığını korumak için yoğun mesai harcayan Şahinbey Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçedeki Aile Sağlık Merkezleri'ni ikinci kez dezenfekte etti.

Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ederken Aile Sağlık Merkezlerini de ikinci kez dezenfekte ediyor. Vatandaşların sıklıkla ziyaret ettiği noktalarda dezenfekte çalışmalarında bulunan Şahinbey Belediyesi ekipleri, sağlık kuruluşlarına özel önem veriyor. Bu kapsamda Şahinbey ilçesinde periyodik çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçede bulunan 11 Aile Sağlığı Merkezi'nde de kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yaptı. Sağlık çalışanları ve vatandaşlar da gerçekleştirilen titiz çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkürlerini ilettiler.

"Vatandaşımızın sağlığı bizim için önemli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Milletimizin emanetini taşıyoruz ve milletimize karşı görevimizi yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Şahinbey ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşları dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sağlık çalışanlarımızın vatandaşlarımıza fedakar bir şekilde hizmet verdiği sağlık kuruluşlarını ve sağlık merkezlerini dezenfekte ettik. Dezenfekte çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir" dedi. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Şahinbey'de sağlık merkezleri dezenfekte edildi - Haberler

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