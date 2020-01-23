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Şahinbey'de spor yatırımları meyvelerini veriyor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, tüm spor dallarında olduğu gibi tekvando kategorisinde de önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

23.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:57Şahinbey'de spor yatırımları meyvelerini veriyor
Belediye Gençlik ve Kulübü, tüm spor dallarında olduğu gibi tekvando kategorisinde de önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

18-23 Ocak 2020 tarihleri arasında 'da yapılan Gençler Tekvando Şampiyonası'na, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Enes Güneş 170 sporcu arasından dereceye girerek, Milli Takım adına 3-5 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul da yapılacak olan uluslararası müsabakalara katılmaya hak kazandı. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, elde edilen başarının şehir adına gurur verici olduğunu belirterek, "Sporcumuzun başarılarını daha da ileriye taşıması için elimizden geleni yapacağız. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, tekvando sporcuları ileride Gaziantep'imizi şampiyonalarda ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecektir. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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