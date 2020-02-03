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Şahinbey'de Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

03.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:31Şahinbey'de Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 16 maddenin 9'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde ise teklif karar olarak, 2 madde tarife komisyonuna, havale edilirken, 1 madde ise gündem dışı olarak oylamaya sunulup gündeme alınıp Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Tahmazoğlu şehitler için başsağlığı diledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Esed rejiminin hain saldırısı sonrasında şehit düşen askerlerin yakınlarına baş sağlığı yaralılara ise acil şifalar diledi. Şahinbey Belediye Meclisi Şubat ayı 2. oturum toplantısını 06 Şubat 2020 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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