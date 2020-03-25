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Şahinbey'den dezenfekte personeline ikramiye

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu korona virüsü ile mücadele çerçevesinde sahada görev yapan personele bin 500 TL ikramiye verecek.

25.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:17
Şahinbey'den dezenfekte personeline ikramiye
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu korona virüsü ile mücadele çerçevesinde sahada görev yapan personele bin 500 TL ikramiye verecek.

Dünyayı saran korona virüsüne karşı sahada fedakarca çalışan Şahinbey Belediyesi personeline Başkan Mehmet Tahmazoğlu'ndan bin 500 TL ikramiye müjdesi geldi.

"Çalışanlarımızı önemsiyoruz"

Korona virüsü ile mücadele kapsamında sahada çalışan Şahinbey Belediyesi personellerine ek ödeme müjdesi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Şu anda tüm dünyayı saran korona virüs salgını var. Bu virüs herkesi tehdit ediyor. Şahinbey Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında sizlerle birlikte fedakarca bir çalışma içerisindeyiz. Herkes üzerine düşen vazifeyi hakkıyla ve fazlasıyla yapıyor. Gece gündüz mesai saati gözetmeksizin çalışıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Yapılan işin küçüğü büyüğü yok ve gerçekten çok önemli. Özellikle Korona virüsü salgınından sonra yapılan temizlik çalışmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. İnşallah çalışmalarımızı daha da arttıracağız. Özellikle diğer birimden bazı arkadaşları temizlik ekibine dahil ederek, Şahinbey'in her noktasına ulaşmak için daha da gayret edeceğiz. Eleman ve araç sayımızı arttırıyoruz. Bu illetten Şahinbeyimizi ve Gaziantepimizi korumuş olacağız. Bu zorlu süreçte biz ne kadar iyi çalışırsak vatandaşımız o kadar rahat edecek ve bu illetten uzak kalacak. Çalışmalarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel

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