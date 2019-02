Şahinbey İçin Yeni Çılgın Projeler Sözü

Kaynak: İHA

İki dönemdir Şahinbey Belediye Başkanı olan ve önümüzdeki seçimlerde de yeniden aday olan Mehmet Tahmazoğlu , yeni süreçte yeni çılgın projelere imza atacaklarını belirterek, yeni projelerin herkes için sürpriz olacağını ifade etti.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke, belediye ve partili yetkililer ile birlikte İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaret etti. Seçim çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, iki dönemdir belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, bu süreçte önemli projelere imza atıldığını, rekorların kırıldığını ve halka hizmeti her alanda geliştirdiklerini vurguladı. Yeni süreçte de Şahinbey için çılgın projeler hazırladıklarını ama bu projeleri şimdi açıklamak istemediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da ifade ettiği gönül belediyeciliğine de vurgu yapan Tahmazoğlu, Cumhur İttifakı'nın da seçimlerdeki önemine değindi."On yıllık çalışmalarımız elimizi rahatlatıyor"Son iki dönemlik icraatlarını da değerlendiren Başkan Tahmazoğlu, "On yıldan beri sahada yapmış olduğumuz çalışmalar bu seçim çalışmalarında elimizi rahatlatıyor. Çünkü on yıldan beri başta kentsel dönüşümde, konut yapımında, sosyal konutlarda, park yapımında, sosyal tesis ve taziye evleri yapımında, restorasyon çalışmalarında ve sosyal belediyecilik alanında rekorlar kırdık. Bu anlamda bunların halkta güzel bir karşılığı var. Halkın taleplerini karşılama noktasında belediyemizin yapmış olduğu icraatlar halkımız tarafından beğeniliyor, benimseniyor. Dolayısıyla bu seçim çalışmalarımıza de yansıyor. Dolaştığımız zaman vatandaşlarımızdan bu konularda teşekkür alıyoruz. Bu da bizim çalışma azmimizi, gayretimizi artırıyor. Ben de bize inanan güvenen tüm Gaziantep halkına, Şahinbey halkına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi."Cumhur İttifakı değerli bir ittifaktır"Cumhur İttifakı'nın halk tarafından benimsendiğini de söyleyen Tahmazoğlu, "Cumhur İttifakı çok kıymetli, vatanını, milletini seven gayret eden partilerin bir araya gelmesiyle oluşmuş değerli ve önemli bir ittifaktır. Tabi başka ittifaklar da elbette var ama şu anda milletimiz tarafından benimsenen takdir gören ittifak Cumhur İttifakıdır. Fakat biz belediyecilik hizmetini yaparken tarafsız bir şekilde yaptığımız için şu anda hangi partiye mensup olursa olsun tüm vatandaşlarımızın takdirini alıyoruz. Hatta bana gelip ben şu partidenim ama belediye seçimlerinde oyumu size vereceğim diye ifade eden çok kişi var. Bu da yapılan hizmetlerin ne kadar tarafsız ve hakkaniyetli olduğunu gösteriyor. Bu durum bize ayrıca mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı."Biz oya göre değil, milletimizin ihtiyacına göre çalışıyoruz"Ayrım yapmadan her kesime hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Tahmazoğlu, "Biz oy oranına göre veya oya göre çalışmıyoruz. Hakikaten milletimizin ihtiyacı neyse bunu tespit ederek çalışıyoruz. Gece, gündüz demeden çalışıyoruz. Ben ekibimle de gurur duyuyorum ve onlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın hepsi fedakarca çalışmalar yapıyorlar. Halkımızın doğru ihtiyaçlarını tespit kaynaklarımızı da en optimum şekilde, en verimli şekilde kullanarak halkımıza hizmet götürüyoruz. Bu da halk tarafından gerçekten çok beğeniliyor. Elbette seçimler bir karne gibidir siyasetçi için veya belediye başkanı için, elbette yüksek oy almak bizi gururlandır, onurlandırır. Yapmış olduğumuzun takdir ediliyor olması bizim çalışma şevkimizi daha da artırır. Ben de tüm vatandaşlarımızdan hangi partiye mensup olursa olsun yapılan hizmetleri takdir ediyorsa, onu destek olarak oya dönüştürmesi en azından önümüzdeki dönemde bizim çalışma azmimizi çok daha fazla artıracaktır" şeklinde konuştu."On yıllık süreçte önemli çalışmalar ve projeler ürettik, bunları sürpriz projelerle devam ettireceğiz"Tahmazoğlu, başkanlık döneminde yaptığı projelerden de bahsederek, "Şahinbey belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalar çok önemli. Aslında bakarsanız kentsel dönüşüm konusunda Türkiye 'de bir numara olduk. Konut yapımında da Türkiye'de bir numarayız, bunun dışında sanayi sitesi yaptık yani belediye eliyle yapılan en büyük sanayi sitesini yaptık. Park yapımında rekor kırdık ve toplam 606 adet park yaptık. Türkiye'nin en büyük parkı Yeşilvadi'yi Şahinbey'de yaptık. Bunun dışında restorasyon çalışmalarında yine Türkiye rekorları kırdık. Toplam 11.2 kilometre sokak sağlıklaştırması yaptık. İlaveten hanlar, hamamlar, kastellerde restorasyonlar gerçekleştirdik ve bunlara devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında açmış olduğumuz gençlik merkezleri yaptık, sosyal tesisler yaptık, hoş geldin bebek projesini yaptık, evlilik okulu projesi yaptık, 79 bin öğrenciyi Çanakkale 'ye götürdük, gençlere spor sahaları yaptık, spor malzemeleri dağıttık ve küçük çocuklara beslenme alışkanlığı kazandırma adına bir çok projeyi gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönem tüm bu yaptıklarımızın devamı ile birlikte insan odaklı insana dönük projelere çok daha fazla ağırlık vermeye çalışacağız. Bunu önemsiyoruz, gerek insanlarımızın eğitim kalitesi gerekse de yaşam kalitesini artırmaya yönelik her kesime dönük desteklerimiz var. Bu desteklerimizi de artıracağız. Yani bu dönem inşallah Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gönül belediyeciliğiyle halkımıza daha çok dokunan, yaşantılarını daha çok rahatlatan projeler yapacağız. Bunlar nedir derseniz sürpriz olsun inşallah bunları yaşayıp göreceğiz" ifadelerine yer verdi.Sözlerinin sonunda yerel seçimdeki rakipleriyle ilgili de değerlendirmeler yapan Tahmazoğlu, "Biz işimize rakiplerimize göre bakmıyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun ben hepsini tebrik ediyorum. Zaten tanıdığım bildiğim rakiplerimizi aradım ve tebrik ettim. Ben centilmence bir yarış olmasını istiyorum. Halkımızın sağduyusu, görüşü en doğru kararı verecektir. Bundan dolayı da tüm adaylara başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP