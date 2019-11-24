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Şahinbey'in Anısı Şahinbey'de yaşayacak

Gaziantep'in Kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden olan Şahinbey lakaplı Mehmet Sait'in evi Şahinbey Belediyesi tarafından restore ediliyor.

24.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:40Şahinbey'in Anısı Şahinbey'de yaşayacak
'in Kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden olan lakaplı Mehmet Sait'in evi Şahinbey Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Şahinbey (Mehmet Sait)'in evinin restorasyon çalışmalarını ekibiyle ilgili birlikte inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahinbey'in anıları yaşatılacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'in anılarının kendi evinde yaşayacağını belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda büyük bir kahramanlık örneği gösteren ordumuzun Subayı ve topladığı çetelerle Fransızlara karşı büyük bir mücadele veren Şahinbey'in doğduğu evi Şahinbey Belediyesi olarak kamulaştırdık ve restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 2020 yılı Şahinbey'imizin şehadetinin 100. Yılı ve karamanımızın evinde onun ismini yaşatarak, Şahinbey Anı evi olarak açacağız. Şahinbey (Mehmet Sait)'in neler yaşadığını, bu evdeki hatıralarını ve hayatını gelecek nesillerimize aktarmış olacağız. Şuanda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2020 yılının Ocak ayı içerisinde çalışmaları tamamlayıp açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Mehmet Sait, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: İHA

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