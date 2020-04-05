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Şahinbey'in temizlik ordusu görev başında

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında çalışmalar yaparken, ekipler caddeleri ve kaldırımları yıkayıp dezenfekte ediyor.

05.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:44
Şahinbey'in temizlik ordusu görev başında
Gaziantep 'in Şahinbey İlçe Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında şehrin dört bir yanında çalışmalar yaparken, ekipler caddeleri ve kaldırımları yıkayıp dezenfekte ediyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile mücadelesine ara vermeden devam eden Şahinbey Belediyesi ilçenin caddelerini, sokaklarını ve kaldırımlarını yıkayarak ilaçlayıp dezenfekte etti. 'Evde Kal' çağrısına uyan Şahinbeyliler, Şahinbey Belediyesi temizlik ekiplerinin çalışmalarına evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla destek oldular.

Tüm ekipler seferber oldu

Şahinbey Belediyesinde korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele her yönüyle devam ediyor. Şahinbey Belediyesi 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürürken, zabıta ekipleri anonslarla 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemini düzenli olarak yerine getirirken, ilçenin Karataş bölgesini, Ordu Caddesini, İnönü Caddesini, Özdemirbey Caddesini, Akkent Mahallesi ve Mavikent Mahallesi'ndeki ana caddeleri ve kaldırımları yıkayarak ilaçladı. Yapılan temizlik çalışmasında 12 tanker, 4 holder, 1 tanker arkası ilaçlama, 12 dezenfekte, 8 adet süpürge aracı, 22 sırt pompası, 12 adet pikap ve açık kasa transit kullanılırken, 40 ilaçlama 40 yol yıkama personeli görev yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Evde Kal, Şahinbey, Güncel
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