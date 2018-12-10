Şahinbey Kentsel Dönüşümle Güzelleşiyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:05



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:05

Şahinbey Belediyesi 9 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ederken Şahinbey İlçesi'ni çarpık yapılaşmadan yaşanılabilir modern kent görünümüne kavuşturuyor.Şahinbey ilçesinde 9 bölgede kentsel dönüşüm çalışması başlatan Şahinbey Belediyesi vatandaşlarına daha modern yaşam alanları sunmak amacıyla kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma ve konut yapımını gerçekleştirdi. Şahinbey Belediyesi Kentsel dönüşüm ve daha sağlıklı yollar yapmak adına evlerin ve arsaların kamulaştırmasını vatandaşlarla uzlaşı içerisinde, kimseyi üzmeden gönül rızası gözeterek yapıyor.Dokuz ayrı bölgede kentsel dönüşümŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüklerini belirterek, "Şahinbey bölgesinde dokuz ayrı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm alanında yaptığımız çalışmalarla şu ana kadar 8 bin 228 evin kamulaştırmasını ve yıkımını gerçekleştirdik. Özdemirbey Caddesi'ni 2 şeritten 6 şeritte çıkardık. Ayrıca İnönü Caddesi'nin yükünü hafifletmek için eski garajlar bölgesine 40 metre genişliğinde bulvar açıyoruz, oda İnönü Caddesinin yükünü hafifletecek. Diğer alanlarda da çalışmalarımız tam hızla devam ediyor" dedi. - GAZİANTEP