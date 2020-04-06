Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şahinbey, sokak hayvanlarını unutmadı

Şahinbey, sokak hayvanlarını unutmadı Şahinbey Belediyesi korona virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak, yem bıraktı.

06.04.2020 12:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:45
Şahinbey , sokak hayvanlarını unutmadı
GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi korona virüs nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayarak, yem bıraktı.
Şahinbey Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, sokak hayvanları için de şehrin çeşitli noktalarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarına mama ve su desteğini arttıran belediye ekipleri, mama ve su kaplarını dezenfekte de ediyor. Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında yer alan noktalara belirli aralıklarla mama ve su takviyesi yapıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Kırkayak Parkı'ndaki kedi evlerindeki kedilere mama bıraktı. Parktaki kuşlara da yem atan Tahmazoğlu, korona virüsten önce de sokak hayvanlarına mama ve su bıraktıklarını kaydetti.
Sokak hayvanlarının aç kalmamaları için çalışmalara devam edeceklerini belirten Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak parklarımıza, cadde ve sokaklarımıza hem kedi evleri yaptık hem de sokak hayvanları için suluk ve yemlikler yaparak buralara su ve yem bırakıyoruz. Kuşlar için parklarımıza kuş evleri yaptık ve kuş yemlikleri yaptık. Yine bunlara da yem atıyoruz. Ayrıca piknik ve ormanlık alanlarında yaşayan hayvanlar için de oralara yem bıraktırıyoruz. Böylelikle sokak hayvanları da aç kalmıyorlar. Şu günlerde daha da önem arz etti. Lokantaların ve birçok yerin kapanmasıyla, oralardan beslenen sokak hayvanlarının aç kalma ihtimaline karşı bizde Şahinbey Belediyesi olarak onlara yem dağıtarak, su dağıtarak aç kalmalarını engellemiş oluyoruz" dedi. Şahinbey, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Yerel

Haberin Videosu :

Şahinbey, sokak hayvanlarını unutmadı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Şahinbey, sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

14:10: İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD'den asla yardım istemeyiz" - Haberler 14:09: Şırnak'ta terör operasyonu: 5 gözaltı - Haberler 14:07: Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi - Haberler 14:05: Başkale'de konteyner kente yerleşim başladı - Haberler 14:04: Polis, uyuşturucu satışı yapan şahsı kıskıvrak yakaladı - Haberler 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 12:03: Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler - Haberler 11:52: Koronavirüsü yenen 86 yaşındaki kadın, bu kez de beyin kanaması geçirdi - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin