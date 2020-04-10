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Şahinbeyli tekvandocular evde çalışıyorlar

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvandocuları çalışmalarını online olarak sürdürüyor.

10.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:09
Şahinbeyli tekvandocular evde çalışıyorlar
Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvandocuları çalışmalarını online olarak sürdürüyor.

Şahinbey Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, evde kal çağrısına uyan Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Tekvandocuları, Antrenör M. Fatih Bidar'ın hazırladığı program dahilinde çalışmalarını online olarak sürdürmeye devam ediyor.

"Sporcularımızı tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, sporcuların evde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Korona virüs nedeniyle tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıyı spor camiası da en yoğun bir şekilde hissediyor. Şahinbey Belediyemizin tekvandocuları EVDE Kal sürecini en faydalı bir şekilde antrenman yaparak değerlendiriyorlar. Bu anlamda kendilerini kutluyorum. Şahinbey Belediyesi olarak bu süreci en faydalı ve sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Ayrıca bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen onursal başkanımız ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na da teşekkür ediyorum" dedi.

"Çalışmalarımıza evde devam ediyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Mehmet Fatih Bidar, sporcuları ile birlikte çalışmalara online bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Korona virüsü nedeniyle sporcularımız ile birlikte evde kalarak çalışmalarımızı online bir şekilde sürdürüyoruz. Bu zorlu süreci en iyi şekilde ve en faydalı bicimde atlatacağız bu süreçte bizlerin her zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Cuma Güzel'e teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Fatih, Güncel
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