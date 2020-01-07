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Şahinkaya Bursluluk Sınavına rekor katılım

Her yıl büyük ilgi gören 'Şahinkaya Geleneksel Bursluluk Sınavı' bu yıl da Academy 1418 ve Santral Kampüs'te iki gün boyunca rekor katılımla gerçekleşti.

07.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:44 Şahinkaya Bursluluk Sınavına rekor katılım

Akademik başarısıyla 'nin zirvesinde yer alan Eğitim Kurumları, il genelinde düzenlediği Geleneksel Bursluluk Sınavı ile bu yıl da çok büyük ilgi gördü. İki gün boyunca gerçekleşen bursluluk sınavına 7 bine yakın öğrenci başvuru yaparak rekor bir sayıya imza attı. Şahinkaya Geleneksel Bursluluk Sınavı, 4,5,6. ve 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 4 Ocak'ta gerçekleşirken; Şahinkaya Liseleri Bursluluk Sınavı ise 8,9,10. ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla 5 Ocak'ta yapıldı. Academy 1418 ve Santral Kampüs'te iki gün boyunca toplam 4 seans halinde gerçekleşen sınavlara öğrencilerin katılımı rekor düzeydeydi. Velilerin de büyük ilgi gösterdiği bursluluk sınavlarında öğrenciler Şahinkayalı olmak için bilgilerini ortaya döktüler.


Şahinkaya, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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