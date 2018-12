Şahinkaya'dan 'İngilizce' Münazara

Santral Kampüs'te düzenlenen etkinlikte görüşlerini yabancı dilde akıcı bir şekilde ifade eden öğrenciler, fikirlerini kıyasıya savundular.

Ortaokul Müdür Baş Yardımcısı Esra Akkay'ın yönettiği münazarada öğrenciler 'Social media is good/bad for relationships', 'Animals should be/shouldn't be used in scientific experiments' ve ' Students shouldn't wear a school uniform' konularını tartıştılar. Etkinlikte 5. sınıflardan Ahmet Mert Keyik, Bora Göksu, Defne Türkkan ve Batuhan Dereli'nin oluşturduğu takım, 6. sınıflardan Efdal Güney, Selen Akgün, Efe Şahin ve Dilara Öztürk'ün oluşturduğu takım ve 7. sınıflardan Mustafa Kemal Aydın, Defne Tuna, Sarp Kaya ve Defne Erkan'ın oluşturduğu takım kendi gruplarında birinci oldular. Müdür Baş Yardımcısı Esra Akkay ve jüri üyeleri öğrencileri tebrik ederek, başarı sertifikalarını takdim etti.