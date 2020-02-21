Şahinkaya'dan olimpiyatlara uzanan başarı öyküsü!

Özel Şahinkaya Lisesi'nin ilk mezunlarından olan milli yüzücü Berkay Öğretir 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize alarak büyük bir başarıya imza attı. Moderatörlüğünü Medya ve İletişim Koordinatörü Yunus Taşdelen'in üstlendiği etkinlikte öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Öğretir ve antrenörü, olimpiyat yolunda yaşadıkları süreci aktardı. Sporun zirvesi sayılan olimpiyatlara katılabilmenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu dile getiren Eray Açıkgöz, bu süreçte milli sporcu Berkay'ın azim ve yüksek disiplinle çalışarak bu başarıyı elde ettiğini dile getirdi. 100 metre kurbağalama barajını 59 saniye 54 salise ile aşarak genç yaşta Olimpiyat vizesi almanın heyecanını yaşayan Öğretir, aynı zamanda olimpiyat vizesini rekor kırarak aldı.

BU BAŞARIDA ŞAHİNKAYA'NIN PAYI BÜYÜK

Her yıl başarılarına yenilerini ekleyerek yüzme tarihine adını altın harflerle yazdıran Berkay Ömer Öğretir, elde ettiği başarılarda Şahinkaya Eğitim Kurumları'nın da payının büyük olduğunu belirtti. Liseye başladığı dönemden sonra spor yaşantısında ciddi bir ivme kazandığını belirten Öğretir, sunduğu imkanlardan dolayı Şahinkaya Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin keyifle dinlediği etkinliğin sonunda değerli paylaşımlarından dolayı Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Ziya Damar, Berkay Ömer Öğretir ve Eray Açıkgöz'e değerli paylaşımlarından dolayı teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.