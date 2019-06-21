Şahinkaya Kanyonu için eylem planı

Vezirköprü
ilçesindeki Altınkaya
Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu
'nu geliştirmek için eylem planı oluşturuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
11. Bölge Müdürlüğü Samsun
Şube Müdürlüğü tarafından Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi
konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Şahinkaya Kanyonu gelişme planı anlatıldı.
Eylem planını oluşturan yüklenici firma adında proje koordinatörü peyzaj mimarı Cem Atik, plan hakkındaki detayları aktardı.
Şahinkaya Kanyonu'nun tabiat parkına dönüştürülmesi için yapılan çalışmanın bin 30 hektar alanı kapsadığını belirten Atik, bu alanı hassas koruma bölgesi, sürdürülebilir kullanım bölgesi ve kontrollü kullanım bölgesi olmak üzere üç ayrı bölge olarak tanımladıklarını anlattı.
320 hektarlık hassas koruma bölgesinde bilimsel araştırma, eğitim ve yürüyüşler dışında herhangi bir faaliyete izin verilmediğine işaret eden Atik, 608 hektarlık sürdürülebilir kullanım bölgesinde yoğun ziyaretçi faaliyetlerine izin verilmediğini, bu bölgede tabiat parkı içerisindeki yürüyüş yolları, manzara seyir noktaları ve mola noktalarının belirlendiğini söyledi.
Atik, ziyaretçilerin yoğun olarak kullanacağı 102 hektarlık kontrollü kullanım bölgesinde ise giriş kontrol noktaları, günübirlik kullanım alanları, kır evleri kamp alanı, çadırlı kamp alanı, konaklama tesisi, idari birim, hizmet birimi, tanıtım birimleri, doğa eğitim merkezi, doğa sporları hizmet birimi, teleferik hattı ve istasyonu ile asma cam köprü planladıklarını dile getirdi.
Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı Gelişme Planı'nda, kanyonda daha önceden düzenlenen ekstrem doğa sporlarının yapılabilmesi için doğa sporları hizmet biriminin önemli olduğuna dikkat çekildi.
Firmanın eylem planını Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlüğüne sunduğu, kabul görmesi durumunda eylem planının projelendirme çalışmalarına başlanacağı bildirildi.
Planın sunumunun ardından katılımcıların sorularının yanıtlanması ve önerilerinin alınmasıyla toplantı sona erdi.
Toplantıya Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu
, Samsun Büyükşehir Belediyesi
Etüt Proje Daire Başkanı Cüneyt Yalçınkaya, Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Levent Morkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan
, Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürleri ile mühendisler ve okul müdürleri katıldı.