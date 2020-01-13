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Şahinkaya zirvede

Bursa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Okul Sporlarının düzenlediği Kayak & Snowboard İl Birinciliği Yarışmaları 9 – 10 Ocak tarihlerinde Uludağ'da düzenlendi.

13.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:43Şahinkaya zirvede

Katılımın yoğun olarak gerçekleştiği yarışlarda , Hexagon ve Academy 1418 öğrencileri, sergiledikleri performanslarla ödülleri topladı. Belvü Pistinde gerçekleşen yarışlarda ilk gün küçük Slalom ve Snowboard, ikinci gün slalom inişlerinde genç sporcular kıyasıya mücadele etti.

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Heyecanın bir an olsun eksilmediği mücadelelerde, Yıldız Erkekler Kayak Alp Disiplininde Santral Kampüs öğrencisi Yekta Doruk Ergin Slalom'da üçüncü, Genç B Slalom'da Academy 1418 öğrencilerinden Erol Max Yaltırık ikinci, Berat Tatlıcılar üçüncü olurken, Genç A Kayak Alp Disiplininde Academy 1418 öğrencisi Kerem Çavuşoğlu üçüncü oldu. Snowboard Genç A Kategorisinde Hexagon öğrencilerinden Emre Şan birinci, Berke Koçdemir üçüncü, Academy 1418 öğrencilerinden Cem Üreten ikinci, Gökay Deniz Işık dördüncü olarak kürsüde Şahinkaya bayrağını gururla taşıdılar. Her yıl mücadelenin artarak devam ettiği Genç Kız ve Erkek Slalom inişlerinde Hexagon öğrencilerinden Gürkan Dere ikinci, Zeynep Serra Öztürk Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Zirvede okulumuzu en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi ve antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.


Şahinkaya, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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