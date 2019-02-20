Kaynak: DHA

"ŞAHİNLER" olarak bilinen suç örgütü lideri Sedat Şahin'in evine yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen baskında ele geçirilen bir ofise ait kamera görüntülerini inceleyen polis, ofisin bu grup ile husumeti bulunan "Sarallar Grubu"na ait olduğunu belirleyince yeni bir operasyon yaptı. Operayonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Mayıs 2017'de suç örgütü lideri Sedat Şahin'in Beykoz'da bulunan villasına yaptığı baskında ele geçirdiği dijital veriler arasında bir ofise ait gizli kamera görüntülerine ulaştı. Organize Şube polisleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı ortaklaşa çalışmada görüntülerin 'Sarallar' grubundan bir kişinin ofisinin görüntüleri olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, görüntülerin Sedat Şahin'in adamlarından birisinin 'Saralların' ofisini izleyecek bir ofis tuttuğunu, buraya girişi gören kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları takip ettiklerini belirledi.POLİS 21 MAĞDURA ULAŞTIGizlice çekilmiş kamera görüntüleriyle alakalı olarak şüphelilerin, 'Kasten öldürme', 'Tehdit', 'Yağma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Ruhsatsız silah', 'Görevli memura mukavemet' ve 'Tutukevine yasak eşya sokmak' gibi suçların içinde bulunduğu 30 farklı suç işlediklerini tespit etti. Polis ekipleri ayrıca 21 mağdura ulaşarak ifadelerine başvurdu.37 KİŞİYE GÖZALTI KARARIBunun üzerine 13 Şubat Çarşamba günü il genelinde hakkında gözaltı kararı bulunan 'Şahinler' grubundan 37 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.8 TABANCA, 5 AV TÜFEĞİ VE UYUŞTURUCU MADDEYapılan operasyonda 8 tabanca, 5 av tüfeği, 188 tabanca mermisi, 50 av tüfeği fişeği ile 827 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİPolis ekipleri, 6 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.- İstanbul