Ege Finans Derneği'nin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan Finans Tadında Sohbetler toplantısına katılan ABD Merkez Bankası (FED) eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, yaptığı sunumda dünyadaki hızlı değişimi anlattı. "Yıkıcı İnovasyonlar ve Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi" başlıklı sunumunda hem uluslararası para piyasaları hem de Türkiye ekonomisini değerlendiren Şahinöz, "Dünyanın yeni petrolü veri. Artık petrolü değil veriyi en iyi işleyen kazanacak" dedi.

Toplantının açılısında konuşan EFD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vurucu 2019 yılını değerlendirerek 2020 öngörülerini üyelerle paylaştı.2019 yılı ekonomide sıkıntılı bir şekilde geçtiğini söyleyen Vurucu, yapılan faiz indirimleri ile birlikte 2020 yılında ekonomide büyümeye doğru yol alınmasının beklendiğini ifade etti.Ancak dış risklerin de devam ettiğini söyleyen Vurucu, "Trump'un azil oylaması Türkiye'ye dönük alınan yaptırım kararları 2020 yılını şekillendireceğe benziyor. Ancak yine de sürecin pozitif geçeceğine inanıyoruz" dedi.

EFD olarak 2019'da güzel çalışmalara imza attıklarını da belirten Vurucu, "Finans Tadında Sohbetler ve genç EFD çalışmaları başta olmak üzere derneğimiz için verimli bir yıl oldu. 2020 yılında da çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

EFD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ocak ise dernek olarak çok güzel projelere imza attıklarına işaret ederek, bu projelerin sürmesi için EFD üyelerinin de daha çok desteğini beklediklerini söyledi.

"Yeni petrol veri"

EFD üyelerine iki saate yakın bir sunum yapan FED Eski Araştırma Direktörü, İstanbul Sanayi Odası Danışmanı Erkin Şahinöz ise dünyanın çok hızlı bir değişim sürecinde olduğuna işaret ederek, bu değişimi yakalayamayan firmaların ayakta kalmasının çok zor olduğunu söyledi. Endüstri 4.0, kripto paralar, nesnelerin interneti gibi kavramları konuştuklarını ve iş modellerinin değiştiğini vurgulayan Şahinöz, "Dünyada dönüşüm hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Artık dünyada mesele büyümek değil kalkınmaktır. Türkiye dünyanın en büyük 18. ekonomisi olmasına rağmen Norveç'te kişi başına düşen milli gelir 81 bin dolar. Türkiye'nin 8 katı" dedi. 21. yüzyılın petrolünün "veri" olduğunu söyleyen Şahinöz, "Veri elinde bulunduran ve iyi işleyen bu dönemde her zaman kazanacaktır. Önce veri yönetimini iyi yapmamız gerekiyor" dedi.

"İyiler ittifakını kurmalıyızi"

Yapay zekadan korkulmamasının ve bunun her alanda iyi kullanılması gerektiğinin altını çizen Şahinöz, "İnsan kaynakları yönetiminde başarısızız. Zenginliğin farklılıklardan geldiğini hiç unutmamalıyız. Kadınları üretimin içine çekmediğimiz sürece bir yere gelemeyiz. Sivri akılları yönetemiyoruz. Yetenek yönetimini yapamıyoruz. Artık kısa vadeli esnek politikalar yapılması gerekiyor. Uzun süreli sözleşmelerin hızla değişen dünyada yeriyok, artık iş var işyeri yok. Her yerde iş yapılabiliyor. İhtiras ve hırs yönetimini çok iyi yapmalıyız, çatışmaları iyi yönetmeliyiz. İyiler ittifakını da kurarsak başarılı olabiliriz" diye konuştu.