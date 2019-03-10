Sahip Çıkamayacağın İşi Yapmayacaksın"

Kaynak: AA

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, CHP ile HDP arasındaki ittifakın, neyin karşılığında yapıldığının açıklanmasını istediklerini bildirdi.Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, MHP Belediye Başkan Adayı Süleyman Kocabıyık'ın Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Zeybekci, hesabını veremeyecekleri hiçbir hareketin içinde olmadıklarını ifade etti.CHP ile HDP arasındaki ittifakın, neyin karşılığında yapıldığının açıklanmasını istediklerini belirten Zeybekci, şunları kaydetti:"Karanlıkta anlaşma yapanlar milletin önünde kem küm ediyor. Dik duracaksın, ittifak yaptıysan ki yaptın, bunun arkasında olacaksın. Sahip çıkamayacağın işi yapmayacaksın. Türk Kürt kardeşliğinin gök kubbe çökmedikçe, yer yarılmadıkça kıyamete kadar sürecek. Türkiye'yi bölme girişimi olarak başlatılan çukur eylemlerine yönelik operasyonlar üzerine, İzmir'deki bir ilçe belediye başkanının eylemcilere destek açıklamasında bulundu ve yanlarında olamadıkları için üzgün olduğunu dile getirdi.""Tüm Türkiye İzmir'e gıptayla bakacak"Zeybekci seçim çalışmaları çerçevesinde Buca Göksu Mahallesinde seçim koordinasyon merkezi açılışını da gerçekleştirdi.Zeybekci, burada yaptığı açıklamada, İzmir'in ihmal edilmişlikten dolayı sorunların biriktiğini, 5 yıl içerisinde hepsini çözeceklerini ifade ederek şöyle konuştu:"Alt yapıyı üst yapıyı öyle bir yapacağız ki bir daha ellenmeyecek. 28 köprülü kavşak yapacağız her birini 100 günde tamamlayacağız. İlk kazmanın vurulduğu gün sayaç koyup 100'den geriye sayacağız. İmar planlarındaki sorunu biliyoruz, ipe un sermeyeceğiz. Bugün git yarın gel demeyeceğiz. 1 yıl içerisinde bu sorunu çözeceğiz. Tüm Türkiye İzmir'e gıptayla bakacak."