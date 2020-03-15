Sahipleri operasyonla gözaltına alındı, evde tek kalan köpekleri itfaiye kurtardı
Sahipleri operasyonla gözaltına alındı, evde tek kalan köpekleri itfaiye kurtardı Diyarbakır'da sahipleri operasyonla gözaltına alınan köpekler, pencereye çıktı.
15.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:09
Sahipleri operasyonla gözaltına alındı, evde tek kalan köpekleri itfaiye kurtardı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da sahipleri operasyonla gözaltına alınan köpekler, pencereye çıktı. Pencereye çıkıp örtüye takılan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı. Diyarbakır'da güvenlik güçleri, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir apartmanın son katında bulunan eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şahısların evde beslediği 4 köpek sahipsiz kaldı. Pencereye tırmanan köpeklerden biri örtüye takıldı. Havlama sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle köpeklerin bulunduğu yere çıkarak, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu pencereye takılan köpeği kurtardı.İtfaiye ekipleri evin içinden çıkardıkları 4 köpeği, sahiplerinin akrabalarına teslim etti. Kurtarma anında gözaltına alınan şahısların akrabalarından birinin köpeği öpüp okşayarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da sahipleri operasyonla gözaltına alınan köpekler, pencereye çıktı. Pencereye çıkıp örtüye takılan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı. Diyarbakır'da güvenlik güçleri, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir apartmanın son katında bulunan eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şahısların evde beslediği 4 köpek sahipsiz kaldı. Pencereye tırmanan köpeklerden biri örtüye takıldı. Havlama sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle köpeklerin bulunduğu yere çıkarak, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu pencereye takılan köpeği kurtardı.İtfaiye ekipleri evin içinden çıkardıkları 4 köpeği, sahiplerinin akrabalarına teslim etti. Kurtarma anında gözaltına alınan şahısların akrabalarından birinin köpeği öpüp okşayarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyarbakır, İtfaiye, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Haberler
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Haberler
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Haberler
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Haberler
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Haberler
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü