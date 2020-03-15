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Sahipleri operasyonla gözaltına alındı, evde tek kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Sahipleri operasyonla gözaltına alındı, evde tek kalan köpekleri itfaiye kurtardı Diyarbakır'da sahipleri operasyonla gözaltına alınan köpekler, pencereye çıktı.

15.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:09
Sahipleri operasyonla gözaltına alındı, evde tek kalan köpekleri itfaiye kurtardı
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da sahipleri operasyonla gözaltına alınan köpekler, pencereye çıktı. Pencereye çıkıp örtüye takılan köpekleri itfaiye ekipleri kurtardı.
Diyarbakır'da güvenlik güçleri, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir apartmanın son katında bulunan eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şahısların evde beslediği 4 köpek sahipsiz kaldı. Pencereye tırmanan köpeklerden biri örtüye takıldı. Havlama sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle köpeklerin bulunduğu yere çıkarak, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu pencereye takılan köpeği kurtardı.
İtfaiye ekipleri evin içinden çıkardıkları 4 köpeği, sahiplerinin akrabalarına teslim etti. Kurtarma anında gözaltına alınan şahısların akrabalarından birinin köpeği öpüp okşayarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Sahipleri operasyonla gözaltına alındı, evde tek kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, İtfaiye, 3. Sayfa

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