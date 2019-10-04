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Sahipli kedi ve köpekler için aşı kampanyası

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce ilçe genelindeki sahipli kedi ve köpekler için aşı kampanyası gerçekleştirildi.

04.10.2019 15:28Sahipli kedi ve köpekler için aşı kampanyası
Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce ilçe genelindeki sahipli kedi ve köpekler için aşı kampanyası gerçekleştirildi.
Müdürlüğe bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, sahipli kedi ve köpekler için kuduz aşısı yapıldı, mikroçip takılarak hayvanların belediye kayıt defterine kaydedildi.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurarak sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinin yapılabileceği yeni bir alan talep ettiklerini belirtti.
"Biz sadece kapalı yerde hayvanları tutmuyoruz." diyen Posbıyık, "Aynı zamanda onların büyük bir park alanında gezmelerini de sağlıyoruz. Talebimizi ilettik, cevap bekliyoruz. Bu projeyi hayata geçirebilirsek hayvanlar akşamları barınakta yatacaklar, gündüzleri doğada dolaşacaklar." dedi.

Ereğli Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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