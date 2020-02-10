Haberler » Güncel » Sahipsiz atlar çöplüklerde - Haber

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Eskişehir'de, sahipleri tarafından terk edilen ve kış boyunca şehrin çeşitli bölgelerinde dolaşarak yaşam mücadelesi veren atlar, çöplükleri de karıştırarak karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.

10.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:28Sahipsiz atlar çöplüklerde
'de, sahipleri tarafından terk edilen ve kış boyunca şehrin çeşitli bölgelerinde dolaşarak yaşam mücadelesi veren atlar, çöplükleri de karıştırarak karınlarını doyurmaya çalışıyorlar.

Kent genelinde farklı tarihlerde karayollarına çıkarak çok sayıda trafik kazası yaşanmasına da sebep olan atlarla ilgili sıkıntı sürüyor. İlkbahardan itibaren kış başına kadar çalıştırılan ve daha sonra başıboş bırakılan sahipsiz atlar, soğuk kış mevsimini atlatabilmek için büyük mücadele veriyor. Şehrin birçok yerinde görülen gruplar halindeki atlar, arazilerde, tarlalarda ve parklarda karınlarını doyurmaya çalışıyor. Gezdikleri yerlerde bulunan çöp konteynerlerini de karıştıran atların yaşadıkları zor durum çevre sakinlerini de üzüyor. Çöp konteynerleri çevresinde naylon poşetleri dağıtıp atıkları çevreye yayan atlar, kötü bir görüntü oluşmasına da sebep oluyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:15:51