Kadıköy Belediyesi
'nce yapılacak "Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi"nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Merdivenköy Mahallesi'nde inşa edilen rehabiltasyon ve eğitim merkezi için düzenlenen törene CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu
ile hayvanseverler ve çocuklar katıldı.
Törende müzik dinletisinin ardından konuşan Aykurt Nuhoğlu, "Burada hayvan dostlarımız için proje yaptık. Özellikle sahipsiz hayvanlar için bakımlarının, tedavilerinin, eksiklerinin tamamlanabileceği bir ara istasyon olarak burayı inşa edeceğiz. Yerel yönetim sadece insan değil tüm canlıları kapsıyor. Bulunduğumuz yerdeki tüm canlıların sorunlarını çözmeye çabalıyoruz. bu merkezin herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Nuhoğlu, beton makinesinin butonuna törene katılan çocuklarla birlikte basarak, ilk temeli attı.
Kadıköy Belediyesi,Kadıköy
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:48