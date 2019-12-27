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Sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülere mama desteği artarak devam ediyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'na 2015 yılından bu yana verdiği destek çerçevesinde bu kez müşterileriyle el ele vererek minik dostlara mama yardımında bulundu.

27.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17 Sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülere mama desteği artarak devam ediyor
Sabancı Holding ve Grup iştiraki CarrefourSA, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu'na 2015 yılından bu yana verdiği destek çerçevesinde bu kez müşterileriyle el ele vererek minik dostlara mama yardımında bulundu.

CarrefourSA, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde başlattığı kampanya ile topladığı mamaları CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Kasa'nın katıldığı törenle HayKonFed'le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülere teslim etti.

"Dost Hareketi" ile minik dostlara destek

CarrefourSA, 2015 yılından bu yana HayKonFed'in "Dost Hareketi" projesine destek veriyor. Gerçekleştirdiği şenliklerle minik dostlara özel kulübeler inşa edip bu kulübeleri HayKonFed'le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülerine bağışlayan kurum, böylelikle sokakta yaşayan hayvanlarının barınma sorununun çözülmesi için katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin 52 şehrindeki 630 marketinde düzenlendiği kampanyalar sayesinde müşterileriyle birlikte HayKonFed'in sahipsiz hayvanları besleyen veren gönüllülerine mama desteği veren CarrefourSA, aynı zamanda taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünlerin HayKonFed'le birlikte sahipsiz hayvanları besleyen gönüllüleri aracılığıyla minik dostlara ulaşmasını sağlıyor. - İSTANBUL

Sabancı Holding, Carrefour, Güncel

Kaynak: İHA

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