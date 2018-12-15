Sahipsiz Köpeklerin Kayıt Altına Alınması Konuşuldu

Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde başıboş ve sahipsiz köpeklerin kayıt alınması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğünde, Emniyet Müdür vekili Ali Özgan
ve ilgili kurumlar ile mahalle muhtarların katıldığı toplantıda, mevcut köpeklerin toplatılarak kayıt altına alınması, ilaçlama, aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarının yapılmasına karar verildi.
Çevredeki yerleşim yerlerinden başıboş köpeklerin kent merkezine bırakılmasının hayvan potansiyelini daha da arttırdığının değerlendirildiği toplantıda, sahipsiz köpeklerin yanı sıra sahipli köpeklerin de tasmasız ve başıboş bırakılmasının sokaktaki hayvan sayısını arttırdığı, bu konuda halkın uyarılıp, bilinçlendirilmesine ihtiyaç olduğu belirtildi.
Ali Özgan,Bilecik,Osmaneli
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:49