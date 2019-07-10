Sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Yenişehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını kısırlaştırdı.



Yenişehir'de sokak hayvanları toplanıp kısırlaştırıldı. Sokak hayvanları toplanarak uygun bir biçimde kısırlaştırma yapılacak yere götürülürken çekilin fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından Yenişehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Belediye, iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. Açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve belediyemizi küçük düşürücü bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 8 Temmuz gecesi toplanan 7 adet sahipsiz sokak hayvanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı merkezde 9 Temmuz Salı günü kısırlaştırıldı. Kısırlaştırma sonrası 7 gün bakımları yapılmak üzere belediyemize tekrar teslim edilen 7 adet köpeğin sağlık durumu gayet iyi olup, bakımları devam etmektedir. Daha önceden de yürütülmekte olduğu gibi, kısırlaştırma programına alınan sahipsiz sokak hayvanlarının ilçemizde bulunan pek çok hayvan severinde yardımıyla, 1 gün öncesinden toplandığı ve kısırlaştırmaya götürme anında toplamanın mümkün olmadığı bilinmektedir. Kısırlaştırma programına gönderilmek üzere toplanıp kafeslerde bekletilen sahipsiz sokak hayvanlarının, ekiplerimiz tarafından mama ve su ihtiyaçları karşılanmakta olup, sosyal medyada belediyemizi hedef alarak yapılan karalamanın gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna önemle duyurulur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA