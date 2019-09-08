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Sahipsiz sokak köpekleri korkutuyor

Sahipsiz sokak köpekleri korkutuyorKİLİS - Kilis'te birçoğu küpeli olan köpekler, vatandaşların korkulu rüyası oluyor.

08.09.2019 15:32
Sahipsiz sokak köpekleri korkutuyor
KİLİS - Kilis'te birçoğu küpeli olan köpekler, vatandaşların korkulu rüyası oluyor.
Çevre il ve ilçelerden, köylerden getirilerek Kilis kent merkezi yakınlarına bırakılan köpeklerin sokaklarda sürüler halinde dolaşması vatandaşları korkutuyor. Yarın 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle okula gidecek çocukların velilerini sokak köpekleri endişelendiriyor. Kilisliler, gece geç saatlerde daha fazla görülen köpekler yüzünden endişe duyuyor. Kilis Belediyesinin sokak köpeklerini toplayarak barınağa götürmesine karşın her geçen gün sayısı daha da artan köpeklerin çevre il, ilçe ve köylerden getirilerek şehre bırakıldığı belirtildi. Köpeklerin bir kısmında kulak küpelerinin olduğu gözlenirken, diğerlerinin ise sahipleri tarafından sokağa terk edildikleri tahmin ediliyor.
Sahipsiz sokak köpekleri korkutuyor

Kilis, Yerel

Kaynak: İHA

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