Sahipsiz yaralı köpeğe jandarma sahip çıktı

Bilecik
'in Bozüyük
ilçesine bağlı Dodurga
Belde Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri, tel örgüler sebebe ile yaralandığı belirtilen sahipsiz köpeğe sahip çıktı.
Jandarma ekiplerince tedavi için Bozüyük'e getirilerek belediye veterinerine tedavisi yaptırılan yaralı köpek, daha sonra hayvan barınağına götürülerek görevlilere teslim edildi. Jandarma ekipleri, yaralı köpeğe yardımcı olmanın mutluluğu ile Karakol Komutanlığına geri döndüler.
Tel örgüler sebebi ile yaralandığı belirtilen köpeğin, tedavinin ardından jandarma ekipleri tarafından sahiplenileceği belirtildi - BİLECİK