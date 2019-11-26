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Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, şahitlik yapması nedeniyle tutuklanmasına neden olduğu pazarcılık yapan Burhan B.'yi tabanca ile ateş ederek yaralayan Mehmet E. yakalandı.

26.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:40Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı

KOCAELİ'nin ilçesinde, şahitlik yapması nedeniyle tutuklanmasına neden olduğu pazarcılık yapan Burhan B.'yi tabanca ile ateş ederek yaralayan Mehmet E. yakalandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. 2016 yılında 'yaralama' suçundan tutuklanıp, cezaevine konulan Mehmet E., bir süre önce tahliye oldu. Mehmet E., iddiaya göre duruşmasında şahitlik yapan ve aleyhinde ifade veren Burhan B.'nin evinin önüne gitti. Burada bir süre bekledikten sonra pazarcılık yapan Burhan B. ile karşılaşan Mehmet E, iddiaya göre kendisine, "Bunun hesabını soracağım. Yattığımın hesabını öde" deyip para istedi. Burhan B.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine Mehmet E., tabancayla ateş açtı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Burhan B., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burhan B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.Polis, olayın ardından kaçan Mehmet E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Mehmet E. emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.



İhsaniye, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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