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Şahne talimat verdi iki ilçede uyuşturucu uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin talimatıyla harekete geçen Mersin polisi, merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde narkotik suçlara yönelik uygulama yaptı.

25.09.2019 11:37Şahne talimat verdi iki ilçede uyuşturucu uygulaması yapıldı
İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin talimatıyla harekete geçen Mersin polisi, merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde narkotik suçlara yönelik uygulama yaptı. Birçok iş yerini kontrol eden ve bin 221 kişinin GBT sorgusunu yapan ekipler, aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu ile mücadelede 2 yıldır Türkiye'de birinci olan Mersin polisi, uygulamalarını sürdürüyor. Toplumun huzur, güvenliği, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğini sağlayabilmek amacıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin talimatıyla ekipler, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde umuma açık iş yerleri ve umuma mahsus yerlerde narkotik suçlara yönelik uygulama yaptı.

Yapılan uygulamada 26 iş yeri, 425 aracı kontrol edip, inceleyen ekipler, 3 araç sürücüsüne 4 bin 379 lira ceza kesti. Uygulamalarda bin 211 kişinin GBT sorgusunu da yapan ekipler, aranan bir şahsı gözaltına aldı. - MERSİN

Toroslar, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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