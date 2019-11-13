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Şahne, Toroslar ilçesinde vatandaşlarla buluştu

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, mahalle ziyaretleri kapsamında merkez Toroslar ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

13.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:52Şahne, Toroslar ilçesinde vatandaşlarla buluştu
İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, mahalle ziyaretleri kapsamında merkez ilçesindeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Demirtaş, Turunçlu, Alsancak, Turgut Türkalp, Mustafa Kemal ve Portakal mahallelerini kapsayan huzur toplantısında mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Şahne'ye, bazı emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Polis ve halk ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmak ve kurumsal iletişimi geliştirmek amacıyla emniyet müdürlüğünün iş ve işlemleri, icraatları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilen toplantıda, vatandaşların talep ve beklentileri dinlendi.

İlçe güvenliğini ilgilendiren birçok sorunun masaya yatırıldığı toplantıda, ana gündem maddeleri mahallede yaşayan Suriyeliler, daha çok bekçinin görevlendirilmesi, trafik sorunları, park ve bahçelerde ailelerin huzur ve güvenliği açısından alınacak önlemler, huzur ve sükunu tehdit eden şahıslar oldu.

Emniyet Müdürü Şahne, verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, vatandaş ve muhtarlarla işbirliği toplantılarına bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.

Mahalle muhtarları ise Toroslar ilçesinde uyuşturucu konusunda düzenlenen başarılı operasyonlardan dolayı İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye ve birim müdürlerine teşekkür ettiler. - MERSİN

Toroslar, Mersin, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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