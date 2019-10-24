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Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda

Çağlar İşgören'in İzmir'de kurduğu, Haldun Dormen'in sanat danışmanlığını yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu 15. yaşını kutladı.

24.10.2019 12:02Sahne tozu tiyatrosu 15 yaşinda

YÜZLERCE KUTLAMA MESAJI

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören ve kadrosu 15. yaşını sahnede kutladı. Kutlamada pasta kesilerek, iyi dileklerde bulunuldu. Çağlar İşgören, Sahne Tozu Tiyatrosu'nun kuruluş yıl dönümünü kutlayan herkese teşekkür etti. Sahne Tozu Tiyatrosu'nun 15. yaşında yeni eserleri İzmir halkı ile buluşturacaklarından dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtti. Sahnede yapılan kutlama, kuruluş yıl dönümü yemeğinde devam etti.

Sahne Tozu Tiyatrosu'nun sosyal medya hesaplarından ise kuruluş yıl dönümüne özel yüzlerce kutlama mesajı geldi.


İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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